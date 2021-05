Cesty za nákupy mezi ČR a Německem jsou opět možné, výjimkou je Sasko

Cesty za nákupy či tankováním mezi Německem a Českou republikou jsou v zásadě opět možné, povoluje je nové celoněmecké vstupní nařízení, které dnes vstoupilo v platnost.

Problematické pro cestující z Česka zůstává Sasko, které přeshraniční nákupy či volnočasové výlety regionální karanténní vyhláškou výslovně zakazuje.

Bavorská regionální média i bavorská televize BR již informovaly, že cesty za nákupy do Česka či Rakouska jsou volné. Potvrdil to také bavorský premiér Markus Söder. Bavorské portály nicméně poukazují na to, že ačkoli Německo malý příhraniční styk bez karantény rozvolnilo až na 24 hodin, Česko takové cesty omezuje na polovinu, tedy na maximálně 12 hodin.

S komplikacemi musí Češi při krátkodobých cestách nadále počítat v Sasku. Tamní vstupní vyhláška uvádí, že takový pobyt na saském území nesmí přesáhnout 12 hodin a že pro cestu musí být pádný důvod. „Tento pobyt nesmí sloužit k nákupu, k soukromé účasti na kulturní události, sportovní akci, veřejném festivalu nebo k jiné volnočasové aktivitě,“ uvádí saské nařízení.

Saské regionální nařízení rovněž neosvobozuje z karanténních a testovacích povinností očkované proti nemoci covid-19 a uzdravené. Na to upozorňuje i český konzulát v Drážďanech. Kdy Sasko upraví svou vyhlášku podle celoněmeckého nařízení, zatím známo není.