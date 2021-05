Nedaleko amerického Denveru se ve vzduchu srazila dvě letadla, dopravní stroj Metroliner a jednomotorový Cirrus. Navzdory významnému poškození obou strojů ale nebyl nikdo zraněn. Většímu letadlu se podařilo přistát, menší se k zemi sneslo na padáku. (CNN)

