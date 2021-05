Šéf republikánů: „Nikdo legitimitu prezidenta nezpochybňuje“

Americký prezident Joe Biden se v Bílém domě setkal se dvěma lídry Republikánské a dvěma lídry Demokratické strany kvůli zákonu o infrastruktuře, který hodlá předložit Kongresu ke schválení. Zatím se podle zúčastněných neshodli.

Bylo to první setkání na nejvyšší vnitrostranické úrovni, jaké prezident od svého nástupu do funkce uspořádal.

Republikáni Mitch McConnell a Kevin McCarthy se podle svého vyjádření zatím s Bidenem, šéfkou Sněmovny Nancy Pelosiovou a šéfem Senátu Chuckem Schummerem neshodli, co vše do infrastruktury spadá.

. @LeaderMcConnell : "We're not interested in reopening the 2017 tax bill. We both made that clear to the president. That's our red line." https://t.co/WDG9AS2c9J pic.twitter.com/KOD5KfdQXy

Po odchodu z Bílého domu šéf sněmovních republikánů McCarthy novinářům sdělil, „už nikdo nemá žádnou pochybnost, kdo je legitimním prezidentem, právě jsme s ním seděli.“

.@GOPLeader: "I don't think anybody is questioning the legitimacy of the presidential election. I think that is all over with." https://t.co/WDG9ARKBib pic.twitter.com/Z4qLyrDDHY

— The Hill (@thehill) May 13, 2021