Vatikán vytvořil komisi, která má najít způsob, jak z církve exkomunikovat mafiány. Jak zavřít dveře církve členům italského organizovaného zločinu, mají vymyslet duchovní, právníci a experti na boj s mafií.

Informoval o tom deník El País.

„Musí být jasné, že nelze patřit k mafii a zároveň být součástí církevní obce. Chceme posílit dřívější prohlášení papeže Františka na toto téma, proto tato pracovní skupina,“ vysvětlil koordinátor komise Vittorio Alberti. Jejím členy jsou mimo jiné sicilský arcibiskup a kritik mafie Michele Pennisi, turínský kněz Luigi Ciotti, proslulý rovněž bojem proti organizovanému zločinu, bývalá italská ministryně Rosy Bindiová či vrchní inspektor kaplanů italských věznic Raffaele Grimaldi.

Postoj vůči mafii vyjádřila před několika dny katolická církev i blahořečením italského soudce Rosaria Livatina, jehož v roce 1990 zavraždila sicilská mafie. Livatino byl známý jako oddaný katolík a podle Vatikánu lze jeho vraždu považovat za zločin proti církvi. V sicilském Agrigentu soudce v jeho 37 letech zastřelili příslušníci mafiánské organizace La Stidda, proti níž tvrdě vystupoval.

Papež František už rok poté, co se stal hlavou katolické církve, hovořil o exkomunikaci mafiánů, a to příznačně v jihoitalské Kalábrii, kde působí mocná mafiánská organizace ‚Ndrangheta. „Ti, kteří ve svém životě následují tuto cestu zla, jak to činí mafiáni, nejsou přijati Bohem. Jsou exkomunikováni,“ prohlásil v červnu 2014 papež František před desetitisíci lidmi při mši pod širým nebem u města Cassano all’Ionio.

Několik dnů po tomto prohlášení o exkomunikaci se v kalábrijském městečku Oppido Mamertina církevní průvod, v němž byli místní duchovní i starosta obce a řada obyvatel, odchýlil od plánované trasy a zamířil k domu, v němž si v režimu domácího vězení odpykával trest za vydírání a vraždu jeden z mafiánů. Účastníci průvodu mu vzdali hold se sochou Panny Marie na ramenou.

Papež František pak do oblasti poslal nového biskupa Franceska Olivu, který mafii zavřel dveře. Mimo jiné zakázal dary církvi z pochybných zdrojů. Za svůj postoj čelil Oliva výhrůžkám.

„Vznik této komise je důležitý krok. Ale přispět musí všichni: biskupové, kněží i věřící,“ citoval v úterý El País biskupa Olivu. Podle něj bude cesta bohužel ještě dlouhá. „Mafiáni patří k rodinám, které se považují za křesťany,“ dodal.

Podle biskupa Olivy trvá blízkost mafie a církve desetiletí, a to zejména na Sicílii (mafie Cosa Nostra), v oblasti Neapole (Camorra) či v Apulii (organizace Sacra Corona Unita). Podle něj Camorra léta ovládala i některé farnosti a nebylo neobvyklé, že se zejména na jihu země církevní procesí zastavovala u domů mafiánských bossů.

Už v červnu 2017 se ve Vatikánu konala první mezinárodní konference o korupci a organizovaném zločinu, jíž se účastnilo pět desítek prokurátorů, duchovních, policistů i obětí organizovaného zločinu. Ti v závěrečném prohlášení uvedli, že nastal čas, aby katolická církev vypracovala doktrínu týkající se exkomunikace korupčnických a mafiánských skupin, což se dosud nestalo. (ČTK)