Babiš nechápe, proč o nedůvěře vládě hlasovat pět měsíců před volbami

Piráti se Starosty by v dubnu vyhráli s 27,9 procenta hlasů, hnutí ANO ztratilo. Vyplývá to z volebního modelu agentury Ipsos. Na druhém místě by se umístilo hnutí ANO s 22,2 procenta, třetí Spolu by získala 21,7 procenta. Do Sněmovny by se s jistotou dostalo ještě čtvrté SPD.