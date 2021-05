Deset obětí severoirských nepokojů roku 1971 bylo nevinných, uvedl soud

Obnovené vyšetřování ukázalo, že za smrt nejméně devíti z deseti lidí zabitých při nepokojích v Severním Irsku v roce 1971 jsou zodpovědní britští vojáci. Všichni zastřelení byli „zcela nevinní, v daný den neudělali nic špatného“ uvedla soudkyně Siobhan Keeganová.

Po zveřejnění verdiktu rodiny zabitých, které po desetiletí bojovaly za očištění jmen svých příbuzných, plakaly, objímaly se a tleskaly, píší britská média.

Smrtelné incidenty se staly v srpnu 1971 v několika dnech vojenské operace proti polovojenským jednotkám v části Belfastu známé jako Ballymurphy. Mezi zabitými byl i kněz, který pomáhal raněným, nebo matka osmi dětí, která vojákům nabídla čaj, píše BBC News. První vyšetřování v roce 1972 skončilo bez jednoznačného výsledku.

Případy byly znovu otevřeny v roce 2018, soud vyslechl na 150 svědectví účastníků potyček, bývalých vojáků, civilistů, odborníků na balistiku a patologii. Dnešní verdikt nebude mít trestněprávní důsledky, není možné identifikovat konkrétní pachatele.

Soudkyně také uznala, že tehdejší doba byla velmi chaotická, britští vojáci podle ní ale přesto použili nepřiměřenou sílu a jsou zodpovědní za smrt těchto devíti lidí.

Rozsudek uvítala také zástupkyně severoirské první ministryně Michelle O’Neillová z republikánské strany Sinn Féin. „Všichni byli nevinní a jejich rodiny byly dnes ospravedlněny. Po pět desetiletí vedli důstojnou a odhodlanou kampaň za pravdu o tom, co se stalo jejich blízkým, a navzdory všem neúspěchům s odhodláním pokračovali. Dnešek je jejich dnem, je to den pravdy,“ citoval O’Neillovou list The Guardian.

Britská vláda má v úmyslu „věnovat čas pročtení zprávy a pečlivě zvážit vyvozené závěry“, uvedl mluvčí vlády citovaný agenturou Reuters. Podle AFP se chce vláda i nadále zaměřovat na proces „smíření“.

Soud své závěry zveřejnil ve stejný den, kdy britská vláda představila svůj plán na beztrestnost pro vojáky, kteří se účastnili severoirských bojů, výměnou za jejich svědectví o tehdejších událostech. Proti tomuto záměru Londýna se výrazně postavili někteří politici z Irska i ze Severního Irska.

Řešení údajných zločinů spáchaných britskou armádou je jednou z nejcitlivějších otázek severoirského mírového procesu. V konfliktu, který trval od konce roku 1968 až do mírové dohody na Velký pátek v roce 1998, proti sobě stáli převážně protestantští zastánci spojení s Velkou Británií a katoličtí stoupenci sjednocení obou částí Irska. Do střetů byla tehdy zapojena policie a britská armáda, připomíná DPA. Při bojích zemřelo na 3500 lidí. (ČTK)