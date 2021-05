Bývalý první tanečník Anglického národního baletu Yat-Sen Chang je podle soudu vinen ze znásilnění a sexuálního útoku na čtyři studentky, na které měl dohlížet. Tanečník dívky od 16 do 18 let údajně zneužil mezi prosincem 2009 a březnem 2016, on sám obvinění odmítal.

Chang podle obžaloby „zneužil své pozice (…) slavné a uznávané“ osobnosti, napsala BBC News.

Devětačtyřicetiletý kubánský tanečník, který dnes žije v německém Kielu, byl odsouzen ve 12 případech sexuálního napadení a v jednom případě znásilnění. Ve druhém případě znásilnění byl zproštěn viny.

Výši trestu soudce Edward Connell určí 18. června, již dnes ale uvedl, že tanečník může očekávat „velmi dlouhé uvěznění“. Soudce zdůraznil, že závažnost Changových činů se stupňovala.

„Věřil, že jeho sláva a postavení ho ochrání před stížnostmi nebo před následky jeho činů,“ řekl žalobce Joel Smith.

Britská policie uvedla, že ji dvě z obětí kontaktovaly v roce 2016 a Changa obvinily z obtěžování při soukromých baletních lekcích v baletní škole a u Changa doma. Další dvě ženy se k žalobě přidaly později.

Yat-Sen Chang je čínského původu, narodil se na Kubě, kde vystudoval baletní školu. V roce 1993 se stal prvním tanečníkem Anglického národního baletu (English National Ballet), jednoho z pěti nejvýznamnějších baletních uskupení v Británii. Pozici si zachoval až do roku 2011, tančil například v představeních Louskáček nebo Spící krasavice.