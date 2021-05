Palestinský Hamás vypálil na Tel Aviv a okolí 130 raket

Na izraelský Tel Aviv z Pásma Gazy vzlétlo 130 raket. Vypustili je palestinští radikálové v odvetě za izraelské nálety na obytné domy v Pásmu Gazy. Palestinská raketová palba a izraelské protioperace pokračují od pondělka.

Rakety vypálené na Izrael z Pásma Gazy. Foto: ČTK, DPA

O život při nich přišlo nejméně 30 lidí.

Skupina Hamás oznámila, že na Tel Aviv z Pásma Gazy vzlétlo 130 raket. „Plníme svůj slib, brigády Kásam (ozbrojená složka Hamásu) zahájily největší útok na Tel Aviv a jeho okolí se 130 raketami v reakci na útoky nepřítele na výškové civilní domy,“ uvedl v prohlášení Hamás, který Pásmo Gazy ovládá.

Místní obyvatelé slyšeli výbuchy, ale zatím žádné zprávy nehovoří o obětech.

Také Islámský džihád pohrozil útokem na Tel Aviv, pokud Izrael nezastaví palbu na obytné domy. Večer se při jednom z nich zřítil 13patrový dům v Gaze, ale Izraelci jeho obyvatele předem varovali a vyzvali k evakuaci.

„V reakci na útoky na obytné výškové domy se Tel Aviv setká s raketami ve 21:00 (20:00 SELČ),“ uvedl Islámský džihád v prohlášení.

Podle izraelských médií rakety mířily i na střední Izrael, pondělní raketová palba se zaměřila také na Jeruzalém.

Současným bojům přecházelo několik dní napětí v Jeruzalémě a pondělní policejní zásah proti protestujícím Palestincům na Chrámové hoře. Zraněno tam bylo několik stovek osob.

Mnoho zemí vyzývá Izrael k umírněnosti, Egypt se snaží zprostředkovat klid. Nejmenovaný izraelský bezpečnostní představitel citovaný serverem The Times of Israel řekl, že o možném příměří by mohl Izrael začít uvažovat ve středu. (ČTK)