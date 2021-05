NSS odročil jednání o testování na covid v malých firmách

Nejvyšší správní soud odročil veřejné jednání o testování na covid v malých firmách. Jeden z pisatelů návrhu, advokát Libor Hlavsa, trval na tom, aby si soudci sundali respirátory. Ti to odmítli. Hlavsa podal námitku podjatosti.

„Soudce je povinen se dívat účastníkovi do tváře, účastník má právo dívat se do tváře soudci,“ tvrdil Hlavsa. Soudci se nejprve krátce poradili a odmítli respirátory sejmout. „Není to na překážku důstojnosti jednání,“ řekl soudce Filip Dienstbier. Po další poradě soud odročil jednání na neurčito.

Soud se měl dnes zabývat mimořádným opatřením, které zavedlo povinné testování na koronavirus také u malých zaměstnavatelů s jedním až devíti zaměstnanci a osob samostatně výdělečně činných. NSS sloučil do jednoho řízení návrhy tří advokátů a jedné živnostnice. Ani se sloučením Hlavsa nesouhlasil, také proto podal námitku podjatosti. (ČTK)