Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) snížil spodní věkovou hranici pro očkování vakcínou Pfizer ve Spojených státech na 12 let. Dosud schváleným věkovým minimem pro podání vakcíny bylo 16 let. (FDA)

Today, FDA expanded the EUA for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of #COVID19 to include adolescents 12-15 years of age. FDA amended the EUA issued on Dec. 11, 2020 for administration in individuals 16 years of age and older. https://t.co/3ROLW8WXwL pic.twitter.com/d9zwg7BS4q

— U.S. FDA (@US_FDA) May 10, 2021