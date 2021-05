Silný vítr uvěznil minulý týden čínského turistu na proskleném mostě v horách Pchi-jen. Poryvy o rychlosti až 15O km/h poškodily skleněné tabule a některé z mostu zcela vytrhly. Muže zachránili hasiči. (BBC)

