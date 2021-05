Stát začne nejpozději od příštího týdne s masivním sekvenováním vzorků odebraných pacientům pozitivním na covid-19, aby odhalil nové mutace viru. Řekl to ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Podle Arenbergera je již zajištěné financování a kapacita pro sekvenování asi 8000 vzorků měsíčně. Dosud stát sekvenoval v menším množství, za posledních 14 bylo podle ministra zachyceno 56 mutací různého druhu.

Ministr řekl, že stát již vybral laboratoře, které budou sekvenování provádět, tak aby pokrývaly celou republiku. „Financování je zajištěno přímo přes resortní ministerstva, čili nejen přes zdravotnictví,“ řekl v CNN Prima News. Dodal, že se na tom bude podílet například ministerstvo zemědělství nebo Akademie věd. Ministerstvo podle něj vytvořilo pracovní skupinu, která určila počet sekvenovaných vzorků a metodiku pro jejich výběr.

Ministerstvo podle Arenbergera výhledově zvažuje, že sníží frekvenci pojišťovnami hrazených antigenních testů. Nyní se mohou lidé bezplatně nechat otestovat jednou za tři dny. „Určitě do konce června to poběží všechno v tom režimu, tak jak ho známe,“ řekl ministr. Dodal nicméně, že poté bude stát chtít lidi motivovat spíše k očkování než k pravidelnému testování. „Snažíme se co nejrychleji otevřít skupiny, aby nejpozději v červnu bylo opravu očkování dostupné všem,“ řekl.

V souvislosti s očkováním postup státu v pořadu kritizoval místopředseda spolku Mladí praktici Vojtěch Mucha. Praktičtí lékaři podle něj dělají všechno pro to, aby očkovat mohli, ale stát jim není schopen zajistit dost vakcín a preferuje očkovací centra. „Stát stále dává najevo, že očkování praktickými lékaři je na vedlejší koleji, a my pak v očích pacientů vypadáme, že očkování nedokážeme zajistit,“ řekl. V minulém týdnu podle něj 500 praktiků přihlášených k očkování nedostalo vůbec žádnou vakcínu a někteří s očkováním z frustrace úplně končí.

Arenberger k tomu řekl, že stát s praktiky počítá. Připustil, že očkují méně, než byl původní plán, což podle něj bylo způsobeno zejména potížemi s distribucí vakcíny na úrovni krajů. Do ordinací podle něj bylo zatím dodáno 540 tisíc dávek a 435 tisíc bylo vyočkováno. Praktičtí lékaři podle něj budou hrát zásadní roli v budoucnu. „Určitě budeme výhledově přecházet na standardní očkovací systémy, to znamená praktičtí lékaři nebo nemocnice,“ řekl. Dodal, že v následujícím půlroce se stát nicméně neobejde bez velkých očkovacích center. (ČTK)