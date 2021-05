Piráti chtějí zvyšovat spotřební daně a rušit daňové výjimky, například přeřadit sladké nápoje z nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH) či zvýšit daně z nemovitých věcí pro „korporáty, které staví krabice na zelené louce“.

Podle jejich senátora Lukáše Wagenknechta je to recept na snižování schodku státního rozpočtu. Nemělo by podle něj jít o malé a střední firmy. Dnes to uvedl v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Zvyšování daně z nemovitostí mu vyčetli jeho oponenti, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) i poslanec Jan Skopeček (ODS).

Podle Skopečka by pirátský senátor neměl urážet podnikatele, jejichž fabriky za městem nevypadají jako architektonický skvost. „I v těch krabicích vznikají ekonomické hodnoty,“ uvedl. Oponenti se také Wagenknechta ptali, jestli se plánuje změna zákona o rozpočtovém určení daní, aby se touto daní mohl sanovat státní rozpočet. V současnosti jde o příjem obcí.

Schillerová potom uvedla, že zvyšováním daně z nemovitostí by Piráti nejvíce poškodili střední třídu. Wagenknecht takový záměr Pirátů odmítl. Sama se bude snažit také odstraňovat daňové výjimky, zdůraznila ale, že nepůjde o zrušení slevy na poplatníka u daně z příjmů. Cestou podle ní má být snižování počtu úřednických míst spolu s přicházející digitalizací státní správy, případně zdanění globálních firem.

Pirátská strana se kvůli údajnému záměru zvyšovat daň z nemovitostí dostává v poslední době pod palbu kritiky. Na internetu kolovala informace o plánovaném povolebním razantním zvýšení daně z nemovitostí na procento ceny nemovitosti, což strana označila za hoax. „Jde o podvržený text, který se jen snaží tvářit jako část volebního programu Pirátů. S oficiálním volebním programem nemá nic společného, ten nic z uvedených návrhů neobsahuje,“ uvedla strana své facebookové stránce.

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna stoupl na 192 miliard korun z březnových 125,2 miliardy korun, informovalo dříve ministerstvo financí. Jde o nejhorší dubnový výsledek od vzniku ČR. Loni ke konci dubna byl schodek 93,8 miliardy korun. Na celý letošní rok je nově schválen schodek státního rozpočtu 500 miliard korun. Původně byl rozpočet schválen s deficitem 320 miliard korun. Podle Schillerové se podaří půlbilionový schodek dodržet, pokud se ekonomika v letošním druhém pololetí naplno rozjede. (ČTK)