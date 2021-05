Pokud by se v dubnu konaly volby, podle zjištění agentury Kantar by hnutí ANO skončilo na třetím místě. Vyšší preference podle jejich šetření už má nejen koalice Piráti a STAN ale i koalice SPOLU.

Aktuální průzkum @KANTARCZ: volební model, pokud by strany a hnutí kandidovaly v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny v ohlášených koalicích. pic.twitter.com/Tut7Aq3gS4 — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) May 9, 2021

Průzkum si zadala Česká televize. Šetření potvrzuje zjištění předchozích průzkumů z tohoto týdne, které připravily agentura Ipsos a Media, tedy že preference hnutí ANO klesají. Hnutí ANO by volilo pouze 20 procent lidí. Sběr dat probíhal v druhé polovině dubna.

„ANO mírně oslabuje nebo stagnuje, ale pořád se pohybujeme v rámci statistické chyby,“ řekl v Otázkách Václava Moravce analytik Ondřej Ryboň. Podle jejich zjištění se voliči hnutí ANO přesunuli k SPD, komunistům nebo k hnutí Přísaha.

Do Sněmovny by se dostalo pouze pět stran, pětiprocentní hranici by podle šetření překročili ještě komunisté, které by nyní volilo pět procent voličů. Těsně by nepostoupila vládní sociální demokracie. (ČT24)