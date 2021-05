Vicepremiérka Alena Schillerová uvedla, že cesta Jana Hamáčka do Moskvy se ještě bude řešit na vládě. „Nebylo to nejmoudřejší, co mohl udělat,“ popsala své pocity. Sama neví, jestli to byla kamufláž, do hlavy mu prý nevidí. (CNN Prima News)