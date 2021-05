Zemřel pes Bo, který od roku 2009 obýval s Obamovými Bílý dům. Portugalského vodního psa slíbili Obamovi svým dcerám za to, že s nimi prožily předvolební kampaň. Boa jim daroval senátor za Massachusetts Edward Kennedy.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021