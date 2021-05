Strany usilující o nezávislost Skotska získaly ve volbách většinu křesel v místním parlamentu, což jim dává prostor k prosazení referenda o vystoupení ze Spojeného království.

Vyplývá to z průběžných výsledků voleb. Šéfka Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová už dala najevo, že referendum je odhodlána prosadit. To nechce připustit britský premiér Boris Johnson, jemuž ale Sturgeonová vzkázala, že zabránit plebiscitu by bylo absurdní.

SNP a skotští Zelení, kteří jsou rovněž pro nezávislost, získali dohromady 65 z 87 poslaneckých míst, jejichž obsazení zatím volební komise stanovila. Skotský parlament má 129 křesel, sama SNP si zatím podle BBC zajistila 63 a Zelení dvě křesla.

Sturgeonová prohlásila, že by bylo absurdní, kdyby se jakýkoliv politik v Londýně snažil referendum o nezávislosti zablokovat. „Jedinými lidmi, kteří mohou rozhodnout o budoucnosti Skotska, jsou Skotové,“ uvedla.

SNP v roce 2011 získala ve skotském parlamentu většinu a tehdejší premiér David Cameron pak umožnil uspořádat referendum. V roce 2014 v něm ale 55 procent voličů odtržení od Spojeného království odmítlo. (ČTK)