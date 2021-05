Ipsos: Piráti a Stan by v dubnu vyhráli volby, za nimi by bylo ANO

Piráti se Starosty by v dubnu vyhráli s 27,9 procenty hlasů, hnutí ANO ztratilo. Vyplývá to z volebního modelu agentury Ipsos. Na druhém místě by se umístilo hnutí ANO s 22,2 procenty, třetí Spolu by získala 21,7 procenta. Do Sněmovny by se s jistotou dostalo ještě čtvrté SPD.

Výzkum Ipsos, jehož zadavatelem je opoziční trojkoalice Spolu, byl realizován od 8. do 14. dubna. Volby by podle něj vyhrála s téměř 28 procenty koalice Pirátů a hnutí STAN.

Od minulého měření by si tak koalice polepšila o jeden procentní bod. Piráti se Starosty postupně v modelech Ipsos sílí od ledna. Tehdy jim agentura naměřila 23,2 procenta, do dubna tak získali zhruba 4,5 procentního bodu navíc.

Hnutí ANO naopak ztrácí. Ještě v lednu by jej podle Ipsos volilo přes 27 procent lidí, do dubna ale poztrácelo zhruba pětinu svých voličů, aktuálně by získalo 22,2 procenta. Oproti březnovému měření ztratilo dva procentní body.

Koalice Spolu si vůči březnu polepšila o necelý procentní bod a přiblížila se tak hnutí ANO. Spolu ve volebních modelech Ipsos ale zůstává v pohledu na data z letošního roku prakticky na svém. V dubnu by koalice získala stejnou podporu, jakou jí agentura naměřila v lednu.

Do Sněmovny by se dostalo i hnutí SPD s 10 procenty. Jeho podpora pozvolna roste, od ledna získalo podle Ipsos zhruba 1,5 procentního bodu navíc.

Podobné trendy, tedy vedení Pirátů se Starosty a jejich posílení od začátku roku, oslabování hnutí ANO, dlouhodobě ustálenou podporu Spolu a mírné posilování SPD zachytila i agentura Median, která svůj dubnový volební model představila dnes také.

Kolem pětiprocentní hranice se pohybují komunisté a ČSSD. KSČM by nyní volilo podle Ipsos 5,4 procenta lidí, sociální demokraté by se s podporou 4,5 procenta do Sněmovny nyní dostat nemuseli.

Podporu zhruba tří a půl procenta drží koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků. Stejně jako dnes u Medianu a dříve v šetřeních STEM a Kantar se u výzkumu Ipsos objevuje nově samostatně také Přísaha Roberta Šlachty. Ta by v dubnu získala 2,4 procenta hlasů. (Ipsos)