Prezident USA Biden vyzval firmy, aby platily daně. „Mám dost toho, že se korporátní Amerika nepodílí na daních férově,“ řekl Biden v projevu v Lousianě. Pokud by firmy platily daně ve výši 25 až 28 procent, bylo by na investice, řekl. (Reuters)

.@POTUS: “I’m sick and tired of corporate America not paying their fair share.” pic.twitter.com/mFzZpF0qEb

— The Hill (@thehill) May 6, 2021