Sněmovna by dnes měla schvalovat nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Pokud poslanci neupraví program jednacího dne, následovat by mělo pokračování finálního kola projednávání návrhu nového stavebního zákona.

Aktuální návrh pravidel zkrácené práce předpokládá, že zaměstnavatelé by platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše rok. O podobě předlohy by mohla dolní komora hlasovat nejdříve příští týden.

Na podobě kurzarbeitu se koaliční ANO a ČSSD dlouho neshodovaly, ve hře byly různé konkurenční úpravy. Předloha se kvůli tomu ve Sněmovně vracela z finálního kola k dalšímu projednání. Nynější návrh sestavily ANO, ČSSD a KSČM.

Od nového stavebního zákona si váda slibuje zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Ve Sněmovně se vede spor zejména o to, zda mají všechny stavební úřady spadat pod stát, nebo zda má část z nich zůstat pod obcemi. K hlasování o osmi desítkách pozměňovacích návrhů se dolní komora zatím nedostala. (ČTK)