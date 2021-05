Německá kancléřka Angela Merkelová nesouhlasí s návrhem na uvolnění ochranných práv na výrobu vakcíny proti covidu-19. Podle ní nejsou pro rychlejší produkci vakcín limitující patenty, ale výrobní kapacity.

Pozastavit platnost patentů na vakcíny proti covidu-19 chce více než stovka členských zemí Světové obchodní organizace (WTO), aby je mohly vyrábět firmy ve větším počtu států.

Uvolnění patentů tento týden podpořily Spojené státy americké. Cílem USA je „dostat co nejvíce co nejbezpečnějších a nejúčinnějších vakcín k co největšímu počtu lidí,“ uvedla ve středu americká obchodní zmocněnkyně Katherine Taiová.

Evropská unie je o návrhu připravena jednat. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Mezinárodní federace farmaceutického průmyslu IFPMA označila snahu o uvolnění patentů za „špatnou odpověď“ na řešení komplexního problému se zajištěním dostatečných dodávek vakcíny. „Uvolnění patentů na vakcíny proti covidu-19 nezvýší produkci, ani neposkytne žádná praktická řešení potřebná k boji s touto globální zdravotnickou krizí. Pravděpodobně to naopak povede k narušení (produkce),“ uvedla ve svém prohlášení.

Obchodní experti také upozorňují, že dosažení dohody o uvolnění patentů by mohlo trvat řadu měsíců.

Rozhodnutí USA zrušit patenty na covidové vakcíny naopak vítá John Nkengasong, ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) při Africké unii. Je podle něj „pozoruhodnou ukázkou vůdcovství a velmi významný pokrok“. Africký kontinent je všeobecně ve výrobě vakcín soběstačný jen z jednoho procenta, do dvaceti let by však chtěl díky pěti novým výrobních závodům vyrábět až 60 procent vakcín, které se v Africe aplikují. (Financial Times, ČTK)