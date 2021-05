Bývalý prezident jihoasijských Malediv Mohamed Nasheed byl zraněn při výbuchu poblíž svého domu v hlavním městě Malé a převezen do nemocnice. Exploze nastala, když nasedal do auta. Čelní představitelé země incident označili za bombový útok. (Al-Džazíra)

I strongly condemns the attack to former president Nasheed, and to prosecute whoever responsible for the attack. My heart felt wishes for him

a speedy recovery. @ibusolih @MohamedNasheed pic.twitter.com/DZepIJHXyr

— Mohamed Ahmed (@Mohamedmaniku28) May 6, 2021