Český obránce Jakub Galvas podepsal nováčkovskou smlouvu s Chicagem Backhawks. Odchovance olomouckého hokeje draftovalo právě Chicago v roce 2017, od roku 2019 působí ve Finsku.

Signed on the dotted line🖊️

Defenseman Jakub Galvas has inked a two-year entry-level contract that runs through the 2022-23 season! #Blackhawks pic.twitter.com/31JL2aDwXe

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) May 6, 2021