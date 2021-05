Po japonském premiérovi míří do Bílého domu také jihokorejský prezident Mun (21. května). S Bidenem budou jednat o vzájemných vztazích a KLDR, ale i o klimatu, pandemii a obchodu. Že by na programu byl vstup Jižní Koreje do Quadu, Modrý dům popřel. (Hankjore)