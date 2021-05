Rusko vědělo, že ČR má důkazy o zapojení agentů do explozí ve Vrběticích

Rusko s předstihem vědělo, že ČR má důkazy o zapojení agentů do explozí ve Vrběticích. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to řekl šéf Vojenského zpravodajství Beroun.

Podle několika zdrojů webu Seznam Zprávy byl Beroun jedním z účastníků schůzky na ministerstvu vnitra 15. dubna, na které Hamáček sdělil plány své cesty do Moskvy. Na dotaz HN, zda má informace o tom, že Hamáček či Babiš zvažovali informace o Vrběticích nezveřejnit, odpověděl „ne“. Jednoslovným „nikdy“ pak odpověděl na dotaz, zda by doporučil kterémukoli z ústavních činitelů cestu do Ruska v době od prvních informací o kauze Vrbětice až po zveřejnění případu.

„Jednoznačně vidíme zvýšenou aktivitu různých proruských sociálních sítí, dezinformací a zkreslených interpretací faktů. Dokonce to bylo vidět s předstihem, než došlo k vlastnímu oznámení toho případu. Takže Rusové na to zjevně byli připravení a přizpůsobili tomu svou strategii,“ řekl HN Beroun.

Kybernetický prostor je podle Berouna odrazem běžného života a společnosti. Odehrávají se v něm rizika či konflikty, která se odrážejí v reálném světě. „Někdy je to dokonce indikátor toho, co se teprve bude dít. Často jde o úvodní fázi událostí, k nimž dojde ve společenském a politickém životě,“ zmínil.

„Obecně se k Vrběticím nechci vyjadřovat. Je to případ, který se zpracovává trestněprávně a zpravodajské služby se k tomu snaží sehnat co nejvíc informací. Když tyto dva procesy běží souběžně, tak je velmi citlivé se k tomu vyjadřovat, aby vyšetřování zůstalo objektivní a probíhalo utajeným způsobem,“ řekl listu Beroun. (ČTK)