Cheneyová se postavila proti Trumpovi. Teď jí hrozí sesazení

Republikánce Liz Cheneyové, která spolu s dalšími šesti republikánskými poslanci hlasovala pro impeachment Donalda Trumpa, hrozí sesazení z postu šéfky klubu. Trumpovi zastáncům ve straně, kteří tlačí na její odvolání, vadí její postoj k exprezidentovi.

„Lidé ve straně se mýlí. Věří, že Kapitol přepadli lidé z Antify a BLM. To není pravda,“ řekla Fox News Cheneyová, třetí nejvýše postavená republikánka v americké Sněmovně. Foto: US House, Wikimedia Commons

Cheneyová, která je přesvědčenou vyznavačkou konzervativních hodnot, se zasazuje za reformu Republikánské strany a odmítnutí vlivu Donalda Trumpa.

Ten spolu se svými zastánci nadále tvrdí, že v prezidentských volbách nevyhrál on jen proto, že mu je demokraté ukradli a volby byly zfalšované.

„To není pravda. Volby nebyly podvedené a republikáni by neměli jít s touto lží,“ stojí si na svém Cheneyová, podle níž by se strana měla od Trumpa osvobodit a exprezident by neměl hrát v její budoucnosti významnou roli.

To si ale nemyslí vlivná část republikánských poslanců, kteří mají na její místo už předjednanou Elise Stefanikovou. Ta patří mezi hlasité obhájkyně Donalda Trumpa. Volba o odvolání Cheneyové se chystá na 12. května. (CNN)