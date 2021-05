Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že na mimořádné schůzi nikdo jeho pochyby nerozptýlil. „Za sebe musím říct, že jsem se nedozvěděl nic, co by rozptýlilo moje nejasnosti,“ řekl Jurečka. Pauzu si lidovci vzali, aby odsunuli volbu do Rady ČT.

„Ohlášený pevný bod byl na 18. hodinu a my v dané situaci považujeme volbu do Rady ČT v rozporu s tím, abychom tu volili z plnohodnotného výběru dvanácti členů, tak jsme si vzali přestávku,“ shrnul Jurečka. Nepovažuje ale za chybu, že si vzali pauzu.