Faltýnek: Na schůzi se nic neprojednalo, mluvil jen Hamáček

Předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek Deníku N řekl, že na neveřejné schůzi se nic neprojednalo. Ke slovu se podle něj dostal pouze vicepremiér Jan Hamáček. Na šéfy tajných služeb, premiéra nebo nejvyššího státního zástupce už nedošlo.

„Opozice to svolala, a pak to zobstruovala. Byli jsme připravení diskutovat dlouho do noci, a pak to opozice zobstruovala,“ řekl Faltýnek.

Šéfové tajných služeb podle něj neřekli na neveřejném jednání ani slovo. „Vůbec nemluvili, opozice zobstruovala tuto schůzi, vystoupil pouze pan Hamáček a nedostalo se ani na premiéra,“ řekl Faltýnek s tím, že si pak opozice vzala čtyři hodiny přestávku.