Vicepremiér Hamáček popírá, že by chtěl jet do Ruska vyměnit zjištění v kauze Vrbětice za vakcínu Sputnik. Je to podle něj nejtěžší okamžik jeho života, když musí podobná obvinění vysvětlovat. Koalice Spolu ale chce, aby rezignoval. Podle nich Hamáček zradil svoji vlast.