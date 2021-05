Jednání ve Sněmovně se nebude nahrávat ani vysílat, nebude se dělat stenozápis, popsala další postup předsedkyně sněmovního branného výboru Jana Černochová.

„Pak by měla ředitelka bezpečnostního výboru zkontrolovat, že tam nebude nějaká volná taška, do níž by někdo mohl dát nahrávací zařízení,“ dodala k přípravám na jednání, kde se bude řešit Hamáčkova cesta do Moskvy.