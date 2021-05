Hamáček: Článek Seznam Zpráv je plný spekulací a lží

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček odmítá, že by chtěl vyměnit kauzu Vrbětice za vakcínu Sputnik. „Článek mě šokoval, je plný spekulací a lží,“ řekl Hamáček na tiskové konferenci. Vadí mu, že v článku není žádná přímá citace.

Předseda ČSSD Jan Hamáček. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Je to asi nejtěžší okamžik mého života,“ řekl Hamáček na tiskové konferenci. Myslel si, že za zvládnutí kauzy Vrbětice někdo vládě poděkuje.

„Týká se to mě osobně, dotýká se to mých blízkých a dotýká se to i sociální demokracie,“ prohlásil Hamáček. Zmínil, že situace nebyla standardní, ale nikdy nejednal proti zájmů České republiky.

Schůzka se podle něj konala a byli na ní i policisté a byl na ní i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Podle webu Seznam Zprávy, který se odvolává na řady svědků, chtěl vicepremiér Hamáček do Moskvy odjet s plánem vyměnit mezinárodní skandál související s útokem ve Vrběticích za dodávky ruské vakcíny Sputnik V a za možnost, že by se v Praze uskutečnil politický summit Joe Bidena a Vladimíra Putina.