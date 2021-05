Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odmítl, že by se na schůzce s Janem Hamáčkem o Vrběticích řešilo možné „zobchodování“ kauzy za vakcíny Sputnik V. Účelem schůzky prý bylo navrhnout další postup v kauze, o níž unikly podrobnosti do médií.

„Nenabyl jsem z toho jednání dojmu, že cesta byla plánována za účelem výměny Vrbětic za vakcíny Sputnik. Musím říct, že na té schůzce se ladilo to, jak bude Česká republika postupovat s tou kauzou, protože se k nám dostávaly informace, že některé okolnosti už mají novináři. A tak jsme řešili, co s tím budeme dělat a jak postupovat. Nepřišlo mi, že by pan Hamáček byl ten, kdo by chtěl tu kauzu utlumit nebo ji ukončit nebo něco podobného. Z těch jednání jsem ten dojem neměl,“ reagoval Zeman ve vyjádření pro Deník N i ČTK.

Nejvyšší žalobce pak dodal, že na schůzce nebyl od samého začátku, ale když přišel, bylo jasné že žádná Hamáčkova cesta do Moskvy se dít nebude. „Na té schůzce se dojednávalo, jak bude Česká republika postupovat kvůli kauze Vrbětice,“ dodal Zeman.

Podle serveru Seznam Zprávy chtěl Hamáček v Rusku vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a za uspořádání summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to popírá.