Babišova vláda nedávno přišla o sněmovní většinu a do centra dění se opět dostala i otázka střetu zájmů premiéra. V této situaci přichází koalice Spolu s možností vyslovení nedůvěry. Může se jí to podařit a co by mohlo následovat? Přinášíme otázky a odpovědi k možnému shození vlády i k možnosti předčasných voleb.