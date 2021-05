Filipínský ministr zahraničí se vulgárně opřel do Číny

Filipínský ministr zahraničí se na Twitteru vulgárně opřel do Číny, jejíž lodě zůstávají u sporného útesu Whitsun v Jihočínském moři (popisujeme zde). „Číno, příteli, jak jen to říct slušně… k***a vypadni!“, vzkázal „šerednému hulvátovi“.

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7

— Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 3, 2021