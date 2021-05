Podařilo se najít čtyři rodiny, které rozdělila Trumpova vláda po překročení hranic

Ministr USA Mayorkas oznámil, že se mu podařilo najít čtyři rodiny, které Trumpova vláda rozdělila po přechodu hranic. Jednomu dítěti byly tři roky, další byly teenageři. S rodiči se neviděly tři roky. „Je to jen začátek,“ řekl Mayorkas.

Dívka z Hondurasu byla součástí karavany, která putovala přes Guatemalu a Mexiko až do USA. V ruce má Bibli. Její další osud není znám. Foto: Edgard Garrido, Reuters

Vláda Donalda Trumpa razila v otázce nelegální imigrace tzv. nulovou toleranci a oddělovala rodiny od dětí poté, co bez povolení překročily hranici. Cílem bylo znesnadnit vstup do země natolik, aby to odradilo další potenciální zájemce.

Během čtyř let se tak Trumpovu týmu podařilo oddělit od rodin přes 5500 dětí.

V současnosti ale zbývá ještě více než tisíc dětí, které nelegálně překročily hranici a jsou v USA zcela bez rodičů.

Některé rodiny posílají své děti samotné přes hranici záměrně, protože doufají, že budou mít vyšší šanci v USA zůstat. Zhruba 400 rodin zadržených dětí dosud nebylo nalezeno. (AP)