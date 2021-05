U jižního pobřeží Francie se objevil mladý plejtvákovec šedý, ačkoliv jeho přirozeným místem výskytu je Tichý oceán. Velryba byla v minulých měsících spatřena také ve vodách Maroka a poté Itálie. Podle jedné z hypotéz se mohla do Středozemního moře zatoulat. (AFP)

A young grey whale has been sighted off the southern French coast in recent days, lost in the Mediterranean and trying unsuccessfully to make it back to its natural habitat — the northern Pacific — the national network for the rescue of sea mammals said https://t.co/7A9iq3GJk8

— AFP News Agency (@AFP) May 3, 2021