Ministr Karel Havlíček, řekl, že by chtěl, aby letní prázdniny byly v plném režimu. „Z úhlu pohledu cestování, památek, hotelů, penzionů a částečně i kultury bychom chtěli, aby vše fungovalo. Když naši lidé nepojedou do zahraničí, tak aby jeli do regionů, vandrovali, využívali našich kapacit,“ prohlásil.