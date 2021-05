Vláda slíbila, že prioritou při rozvolňování opatření bude návrat dětí do škol, středoškoláci se do lavic ale zatím nevrátí. Místo toho se otevřou další služby. „Rozhodně bychom neposvětili tyto kroky před návratem dětí do škol,“ říká epidemiolog Smejkal z MeSES.