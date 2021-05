Zaorálek nesouhlasí s pomalým rozvolňováním v kultuře

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) oznámil, že je pro něj nepřijatelný postup rozvolňování v kultuře. „Ta čísla jsou taková, že jich dosáhneme nejdříve na podzim,“ řekl.

„Nechápu, proč by postupy v ČR měly být o tolik tvrdší, než je v zemích, které jsou na tom hůře,“ shrnul své výhrady.

Vadí mu, že kulturní akce by byly možné pouze pokud by se účastníci nechali otestovat PCR testy. V takovém případě by podle něj kultura byla pouze pro bohaté, kteří mají dost prostředků, nebo pro staré, kteří jsou očkovaní.

Zaorálek zkritizoval vládu, že uvolňuje jen některé oblasti (například fotbalové zápasy). „Do čtvrtka máme čas, abychom se dohodli na modelu, který bude fér a kde bude mít kultura svoje místo,“ řekl Zaorálek s tím, že téma chce otevřít na dnešní vládě.