Sociální demokraté chtějí zařadit podnik Liberty na dnešní jednání vlády. Vadí jim, že vlastník vyvádí aktiva do zahraničí, a to přesto, že státu slíbil, že to dělat nebude.

„Je to nesmírně podezřelé, že došlo k odvolání velké části představenstva, ale v dozorčí radě, která se sejde ve středu, má vlastník většinu,“ řekl ministr kultury a poslanec za Moravskoslezský kraj, kde se společnost nachází, Lubomír Zaorálek.