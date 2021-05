Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes kvůli Vrběticím telefonicky hovořil s premiérem Andrejem Babišem. Zdůraznil solidaritu s ČR při „odvážné reakci na podvratné a smrtící akce na české půdě“.

Was pleased to speak with Czech Prime Minister @AndrejBabis today. I reiterated that the United States fully supports the Czech Republic's strong and courageous response to Russia’s deadly and destabilizing actions on Czech territory.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 2, 2021