Zemřela americká herečka řeckého původu Olympia Dukakis, která získala Oscara za romantickou komedii Pod vlivem úplňku z roku 1987. Bylo jí 89 let. (Reuters)

Olympia Dukakis brought warmth, humor and wit to the stage and screen for almost 60 years, including a stellar run of unforgettable roles in "Steel Magnolias" "Tales of the City" and "Moonstruck," for which she won a Best Supporting Actress Oscar. She will be missed. pic.twitter.com/TLuNTx32PI

— The Academy (@TheAcademy) May 1, 2021