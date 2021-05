V Londýně je největší zavěšený plavecký bazén na světě. Průhledný bazén je ve výšce 35 metrů a je mezi dvěma rezidenčními domy. Jen voda v průhledné nádrži váží zhruba 375 tun, koupat se v bazénu mohou jen obyvatelé domů. (CNN)

