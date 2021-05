Izrael pokračuje v identifikaci 45 obětí tlačenice na náboženské slavnosti Lag B’Omer. Svědci tragédie na židovské svaté hoře Meron líčí „pyramidu“ lidí, kteří uvízli v úzkém průchodu a zadusili se nebo byli ušlapáni. Mezi mrtvými jsou i občané Kanady a USA. (Reuters)

A huge stampede at the densely packed Jewish pilgrimage site of Mount Meron killed at least 44 people in northern Israel — in pictures https://t.co/l0ChVE56Kr pic.twitter.com/Y7aHTZ3oMs

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 30, 2021