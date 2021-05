Nejméně 18 lidí zahynulo při požáru na JIP covidové nemocnice v západoindickém státě Gudžarát. Indie dnes oznámila 401 993 nových nákaz a 3523 úmrtí. (Reuters) Skutečná čísla jsou však patrně o dost vyšší.

Gujarat: Fire broke out at a #COVID19 care centre in Bharuch last night. 16 people, including 14 patients, died in the incident. pic.twitter.com/H1PO8PesPZ

