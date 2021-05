Lobbing a Ukrajina. Giuliani je druhým Trumpovým právníkem, u něhož zasahovala policie

Vyšetřovatelé, kteří prohledali newyorský byt Trumpova právníka Rudyho Giulianiho, se zaměřili především na důkazy o Giulianiho komunikaci se zástupci Ukrajiny. Mezi nimi například s prezidentem Petrem Porošenkem.

Zajímali se i o Giulianiho kontakty s hlavním státním zástupcem Viktorem Šokinem a a Jurijem Lucenkem či bývalým prokurátorem Ukrajiny Konstantinem Kulykem.

Rudy Giuliani opakovaně popřel, že by pracoval pro cizí stát jako lobbista, naposledy ve vysílání stanice Fox News ve čtvrtek.

"I never, ever represented a foreign national," Rudy Giuliani told Fox News host Tucker Carlson, a day after the FBI seized materials from Giuliani as part of an investigation that seems to focus on his work with Ukrainian officials and operatives https://t.co/ZvH8uEBqEQ pic.twitter.com/LQ1UliEE8D

— POLITICO (@politico) April 30, 2021