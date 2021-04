Pražský hrad se od pondělí po více než půl roce otevře veřejnosti. Umožní to zmírněná opatření proti šíření koronaviru. Vstup bude možný denně od šesti do 22 hodin, zahrady jsou od dubna přístupné od 10 do 18 hodin. (Hrad)

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N