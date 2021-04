Pfizer/BioNTech chtějí v EU zaregistrovat svoji vakcínu pro děti od 12 do 15 let. V Německu by tak na očkování mohly jít starší děti ještě před začátkem nového školního roku.

Německá farmaceutická firma BioNTech a její americký partner Pfizer chtějí v brzké době požádat Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) o souhlas s používáním své vakcíny proti covidu-19 pro mládež od 12 do 15 let. Dnes o tom podle agentury DPA informovala mluvčí společnosti BioNTech.

BioNTech a Pfizer žádost o registraci u EMA podají „v nejbližších dnech“, uvedla mluvčí. Týdeník Der Spiegel napsal, že se tak stane příští středu. Firmy stejný krok podnikly už ve Spojených státech. EMA žádost o registraci zpravidla prověřuje několik týdnů. Léčivé přípravky určené pro děti a mládež je třeba speciálně upravovat, protože jejich těla nefungují podle principu „mladý dospělý“, poznamenala DPA. Proto musejí farmaceutické firmy provést před registrací samostatné studie.

Ředitel Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler upozornil, že v Německu po rozšíření britské varianty koronaviru přibývá nakažených mezi dětmi. „Děti každopádně přispívají k vývoji pandemie,“ řekl. Možnost očkování mladých pod 16 let uvítala spolková ministryně pro rodinu Franziska Giffeyová, která v něm vidí rozhodující pokrok na cestě z pandemie. „Je naším úkolem těm nejmladším a mladým lidem co nejrychleji vrátit jejich svobodu a nerušený život,“ řekla ministryně.

Vakcína proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech se ve Spojených státech a Evropské unii smí podávat lidem starším 16 let. Tyto firmy nedávno oznámily, že během klinické studie jejich přípravek vykázal ve věkové skupině mezi 12 a 15 lety stoprocentní účinnost. Zjišťují také účinnost a bezpečnost tohoto preparátu pro děti ve věku od šesti měsíců do 11 let. (ČTK)