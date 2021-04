Opoziční lídr Navalnyj je obžalován z dalšího trestného činu. Pokud bude odsouzen, nebude moci pět let nikam kandidovat

Opoziční lídr Navalnyj je obžalován z dalšího trestného činu – vytvoření organizace zasahující do práv občanů. Pokud by byl i v této věci Navalnyj odsouzen, nesmí po dobu dalších pěti let kandidovat do žádných funkcí.

Viditelně pohublý Navalnyj je poprvé po ukončení hladovky viděn na veřejnosti. Foto: Tiskové oddělení babuškinského soudu

Zároveň se v moskevském Babuškinském městském soudu konalo další přelíčení ve věci urážky na cti veterána Velké vlastenecké války, čtyřiadevadesátiletého Artěmenka, kterého měl Navalnyj označit za „prodejného lokaje“ Putinova režimu a „zrádce“. Advokáti Navalného tvrdí, že ve spisu je řada dokumentů s jakoby stížnostmi veterána na Navalného, které ale za něj podepisoval někdo jiný. A že sám Artěmenko vůbec nechápe, co se kolem něj děje a je zneužit v politickém boji Kremlu proti opozici.

Ve svém posledním proslovu Navalnyj mj. rovněž nepřítomnému válečnému veteránovi řekl: „Váš nahý král vám ukradl prapor vítězství a snaží se z něj udělat si řemen“.

Soud dnes definitivně zamítnul odvolání politika, který nesouhlasí s verdiktem z února, podle kterého je vinen, že pomluvil veterána, očernil jeho čest a musí zaplatit pokutu ve výši 850 tisíc rublů.

Sám obžalovaný Navanyj, který si odpykává trest odnětí svobody za jiný trestný čin, se účastnil soudu online. Díky tomu se před přelíčením Navalnyj mohl „vidět“ s manželkou Julií, která je přítomná v soudní síni.

„Juljaško, jestli mne slyšíš, vstaň, ať se na tebe podívám“.

Poté si Julije Navalná stoupla před objektiv kamery.

„Strašně rád tě vidím,“ říká Navalnyj a pokračuje informacemi o své zdravotním stavu. Když se viděli na minulé schůzce, vážil 74 kilogramů, nyní jen 72. Manželka odvětí, že „72“ mu sluší lépe, než „74“. (Mediazona)