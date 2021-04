Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí odložil prověřování fotografie a videa ministryně Aleny Schillerové (za ANO) s celníky, která je označená jako volební kampaň, do dubna 2022.

Alena Schillerová. Foto: Instagram Aleny Schillerové

Kontroloři kampaní dostali podnět na propagaci ministryně financí s příslušníky a vozidly Celní správy, tento obsah je označen zadavatelem a zpracovatelem hnutí ANO. To znamená, že jde o propagaci politického hnutí v rámci probíhající volební kampaně do Sněmovny.

„Úřad část podnětu, jež se týká příslušníků Celní správy z hlediska možného porušení povinností podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, postoupil věcně příslušnému správnímu orgánu, tj. Celní správě České republiky,“ řekla Deníku N mluvčí dohledového úřadu Luisa Divišová.

Hnutí ANO tvrdí, že označení je preventivní, jak popisujeme zde.

Současně se kontroloři politických kampaní zabývali podnětem z hlediska volebního zákona a zákona o sdružování.

„A to v souvislosti s možným přijetím bezúplatného plnění politickým hnutím ANO 2011 od státu. V této věci nyní úřad neshledal žádné pochybení, jelikož ke spáchání možného přestupku by mohlo dojít až po 1. dubnu 2022 v případě, že by politické hnutí ANO 2011 do tohoto dne bezúplatné plnění, případně přijaté od celní správy v rozporu se zákonem, nevrátilo poskytovateli bezúplatného plnění nebo neodvedlo toto bezúplatné plnění do státního rozpočtu,“ vysvětlila ještě mluvčí.

Kromě toho dohledový úřad apeloval na veřejné funkcionáře, „aby v kampani nevyužívali prostředků, které jiní kandidáti a subjekty využívat nemohou, a aby striktně rozlišovali, kdy vystupují z titulu své funkce, a kdy se prezentují jako kandidáti ve volbách“.

O tom, jestli šlo o bezúplatné plnění, by mělo být jasno nejpozději tři dny před volbami. Právě do 5. října letošního roku totiž kandidující subjekty mají povinnost zveřejnit všechny ty, kteří v jejich prospěch uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje, poskytly dar nebo právě bezúplatné plnění.

Do 90 dnů od vyhlášení výsledků voleb, tedy do 10. ledna 2022, pak musí dohledovému úřadu předložit zprávu o financování kampaně i jeho účetnictví.